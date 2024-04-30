Karısını öldürüp polise teslim oldu

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yıllık evli oldukları öğrenilen ve bu evlikten de 1 çocukları olan Ertuğrul Temiz (39), eşi Gülcan Güneş'i (39) evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.