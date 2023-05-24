Karısını uykusunda öldürüp intihar etti: Kripto para iddiası!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Basra Denizli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Mehmet Denizli'yi ise ağır yaralı şekilde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Mehmet Denizli de hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Basra Denizli, Kocaköy'deki aile yakınlarının mezarlığına defnedildi. Mehmet Denizli'nin ise otopsi işlemleri devam ediyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.