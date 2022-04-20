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Giriş Tarihi: 20.4.2022 10:57

Karısının kayıp başvurusu yaptığı adam öldürülmüş halde bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Karısının kayıp başvurusu yaptığı adam öldürülmüş halde bulundu

İstanbul Başakşehir’de eşinin polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu 42 yaşındaki adam aracında öldürülmüş halde bulundu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri öldürülen Kemal Yavuz’un son görüştüğü kuzeni Ferit Y. ve Van’dan gelen komşusu Ferhat Ö.’yü gözaltına aldı. Alacak verecek meselesi yüzünden olayın gerçekleştirildiği öne sürülürken adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde 14 Nisan günü bir aracın içerisinde birkaç yerinden yaralanmış halde bir ceset bulundu. Hemen olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kimlik çalışmasında cesedin 42 yaşındaki Kemal Yavuz'a ait olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Yavuz'un eşi S.Y.'nin bir gün önce polise giderek eşinin kayıp olduğunu ve ondan haber alamadığını söyleyerek başvuruda bulunduğu öğrenildi.

KUZENİ VE KOMŞUSU İLE GİTTİ CESEDİ GELDİ

İfadesinde eşim en son 12 Nisan günü saat 21:00 sıralarında kuzeni Ferit Y. ve Van'dan gelen komşumuz Ferhat Ö. ile buluştu. Onlarla birlikte evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadım dediği öne sürüldü.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Cinayet Masası ekipleri, cesedin bulunduğu alan ve ikamet bölgesinde yapılan kamera çalışmalarından da kimliğini tespit ettiği iki şüphelinin peşine düştü. Cinayet Büro Ekipleri şüpheli Ferit Y.'yi Bahçelievler'de diğer şüpheli Ferhat Ö.'yü ise Büyükçekmece'de gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen iki şüphelinin olayı alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

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Karısının kayıp başvurusu yaptığı adam öldürülmüş halde bulundu
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