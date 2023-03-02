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Giriş Tarihi: 3.3.2023

Karlar eridi, Yuvacık’ta su seviyesi yüzde 42’ye ulaştı

Karlar eridi, Yuvacık’ta su seviyesi yüzde 42’ye ulaştı
Kocaelı'nın yüksek kesimlerinde karların erimeye başlaması, Yuvacık Barajı'nın doluluk oranını artırdı. Erimeye başlayan karlar sayesinde, doluluk oranı yüzde 42'ye ulaştı. Mevsim normallerinin üzerinde ilerleyen sıcaklıklar sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuraklık haritası çıkarmıştı. Yağışların beklenen seviyede düşmediği Kocaeli'nin de içinde bulunduğu 15 il için olağanüstü kuraklık riski olduğu belirlenmişti. Son 1 haftada erimeye başlayan karların barajdaki doluluğu artırması, olağanüstü kuraklık riskiyle burun buruna gelen vatandaşlara bir nebze olsun umut verdi. Barajın son durumu havadan da görüntülendi. İHA

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Karlar eridi, Yuvacık’ta su seviyesi yüzde 42’ye ulaştı
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