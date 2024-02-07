Kars toptancı sebze halinde yangın! Vali Polat: Esnafın zararı karşılanacak

Belediyeye ait Toptancı Sebze Halinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Belediye İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürülen yangında dört iş yeri zarar gördü.

Olay, Hüseyin Atak Bulvarı'nda bulunan sebze halinde meydana geldi. Bir iş yerinin çatısındaki dumanı ve kokuyu fark eden esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle diğer iş yerlerine yayılan yangın, ekiplerce önce kontrol altına alındı. Ardından itfaiye söndürme ve soğutma çalışması yaptı.Yangının çıkış nedeni araştırılırken, iş yerleri ve içerisinde bulunan sebze ve meyveler kullanılmaz hale geldi.

VALİ POLAT OLAY YERİNDE

Kars Valisi Ziya Polat, sabah saatlerinde çıkan yangın sonrası, Kars Belediyesi Toptancı Sebze Haline geçerek incelemelerde bulundu.Çıkan yangın ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Polat, hal esnafına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ESNAFIN ZARARI KARŞILANACAK

Yaptığı incelemenin ardından talep ve sorunlarını dinlediği hal esnafı ile bir süre değerlendirmede bulunan Vali Polat, Toptancı Sebze Halinde hızlı bir şekilde bakım onanım çalışması yapılması talimatı vererek yangın neticesinde zarar gören esnafların zararlarının karşılanacağını söyledi