Haberler Yaşam Haberleri Karşı şeride geçen otomobili tır biçti: Havva ve yengesi öldü
Giriş Tarihi: 28.3.2024 10:07 Son Güncelleme: 28.3.2024 10:18

Karşı şeride geçen otomobili tır biçti: Havva ve yengesi öldü

Bursa’da 41 yaşındaki Havva Savaş’ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. O sırada karşı yönden tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Feci kaza sürücü Havva Savaş ve yanındaki yengesi 53 yaşındaki Sevim Savaş hayatını kaybetti

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Karşı şeride geçen otomobili tır biçti: Havva ve yengesi öldü

İzmir İstanbul karayolu Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında seyir halinde olan ve Balıkesir'e doğru seyir halinde olan Havva Savaş'ın kullandığı otomobil aniden kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen ve Balıkesir'den Bursa yönüne seyreden Ö.T'nin kullandığı tır ile çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, otomobil ise adeta kağıt gibi ezildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kurtarma ekipleri, otomobilde sıkışan iki kadını çıkarabilmek için zamanla yarıştı ancak Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Havva ve Sevim Savaş'ın hayatını kaybettiklerini belirledi. Kazada yaralanan Tır sürücü Ö.T ise Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Karşı şeride geçen otomobili tır biçti: Havva ve yengesi öldü
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