Karşı yola geçen TIR otomobili biçti: 6 ölü

Hatay'da Şükrü K.'nın kullandığı TIR, Dörtyol- Payas kara yolu üzerindeki Özerli Mahallesi yakınlarında, sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı yola geçen TIR, Mehmet Sönmez yönetimindeku otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Sönmez (40) ile eşi Zeliha Sönmez (37), çocukları Eray (13) ve Ecrin Sönmez (1) ile kayınpederi Zeki Kara (63) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) hayatını kaybetti. Ailenin diğer kızı Meleksu Sönmez (8) yaralandı. Meleksu, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, TIR sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.Konya'da, Hakan Karapınar'ın kullandığı TIR, Akşehir Tren Garı Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Osman Yiğit yönetimindeki TIR'a çarptı. Arkadan gelen 3 TIR da zkazaya karıştı. Kabinde sıkışan TIR sürücüsü Nedim Kılıç hayatını kaybetti, 3 sürücü yaralandı.Bitlis Rahva mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle meydana gelen 10 aracın karıştığı kazada,16 kişi yaralandı.SABAH