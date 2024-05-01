Karşıyaka’daki maaş mağduru işçilere 1 Mayıs’ta destek

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesi'ndeki mali kriz nedeniyle aylardır maaşlarını zamanında alamayan belediye çalışanlarını unutmadı. Karşıyaka Belediye binası önüne yapılan basın açıklamasına; AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, AK Parti Meclis üyeleri ve ilçe teşkilatı katıldı. AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Karşıyaka Belediyesi çalışanlarının, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü büyük karamsarlık ve endişeyle karşıladığını ifade etti. Başkan Köse, "Bugün; emeğin, alın terinin ve dayanışmanın kutlandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeyiz. Bu anlamlı gün, işçi sınıfının tarih boyunca verdiği mücadeleyi ve kazanımlarını hatırlamak, geleceğe daha umutla bakmak için önemli bir fırsattır. Ancak, bu yıl 1 Mayıs'a gelirken Karşıyaka'da işçi kardeşlerimizin yaşadığı zorluklar ve sorunlar da göz ardı edilemez. Belediye çalışanlarımızın maaşlarının zamanında ödenmemesi ve alacaklarının birikmesi gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bu durum, işçi kardeşlerimizin haklı taleplerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir" dedi.

ÇALIŞANLARA MAAŞ BİLE VERİLEMEMESİNİN AYIBI SAYIN TUGAY'A AİTTİR

İşçilerin haklı mücadelesini desteklediklerini ifade eden Köse, "Karşıyaka tarihinin en kötü belediye yönetimine imza atan eski başkan Cemil Tugay'ın ilçemize bıraktığı miras ortadadır. Çalışanlara maaş bile verilememesinin ayıbı Sayın Tugay'a aittir. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin adına sesleniyoruz; ayın sonunu nasıl getirecekler? Çocuklarının okul masraflarını nasıl karşılayacaklar? Kiralarını nasıl ödeyecek ve kısacası nasıl ayakta duracaklar? Seçim döneminde verilen sözlerin, işçiye söylenen pembe yalanların günümüz itibari ile karın doyurmadığı aşikardır. Şu anda Karşıyaka Belediye Başkanlığını icra eden Behice Hanım, çaresizlik içinde. Personel A.Ş çalışanlarının maaşlarının 3'te birini, Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarının da sadece 10 bin TL'sini ödemiştir. Belediye memurlarının 3 aylık sosyal denge tazminatlarını ödemeyerek büyük bir acziyet göstermiştir" şeklinde konuştu.

"BU ŞARTLARDA NASIL HİZMET VERİLECEK?"

Bu şartlarda Karşıyaka'da verimli bir hizmet vermenin çok güç olduğunu belirten Köse, Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'a sorular yönelterek şöyle konuştu: "Karşıyaka Belediyemizin çalışanlarının biriken alacaklarını ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? Nasıl bir kaynak bulacaksınız? Söz verdiğiniz mali disiplini sağlamak ne kadar sürecek? Her ay işçilerin, belediye binasının önünde toplanıp eylem yapmasının nasıl önüne geçeceksiniz? Maaşları ödeyemediğiniz takdirde; bir sonraki aşaması iş bırakma eylemi olacak işçilerin Karşıyaka halkında oluşturacağı travmayı nasıl engelleyeceksiniz? Tüm bunlar düşünüldüğünde maaşlarını alamayan işçi ve memur kardeşlerimizden Karşıyaka'mıza nasıl verimli bir hizmet bekliyorsunuz? Karşıyaka Belediye başkanına sesleniyorum. Konak Belediye başkanı borçları feryat figan açıklarken. afişlere yazıp belediye binasına asacağını söylerken. Bornova belediye başkanı kasanın bomboş olduğunu haykırırken. Maaşları ödeyemeyen tek Belediye başkanı olan Karşıyaka belediye başkanı neden sessizliğini koruyor. Cesur olun Karşıyaka belediyesinin borç miktarı ne kadar bunları kamuoyu önünde şeffafça açıklayın. Bunları açıklamazsanız. emanetçi bir belediye başkanı olarak devam ederseniz. Bu enkazın altında kalır ve bu kötü duruma ortak olursunuz. Bizim çağrımız sayın Belediye başkanının Cemil Tugay'dan almış olduğu enkazı şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklamasıdır."

"EMEĞİ VE ALIN TERİNİ UNUTMAYIZ"

Köse, AK Parti olarak örgütlenme, sendikal haklar, ücretler ve işçi sağlığı konularında önemli adımlar attıklarını da ifade ederek, "İşçi kardeşlerimizin refahı ve güvenliği için sürekli olarak çalışıyor ve iyileştirmeler yapmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda işçi kardeşlerimizin emeğini ve alın terini asla unutmuyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu günler diliyorum" dedi.