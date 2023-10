Kars’ta doktoru darbeden zanlı tutuklandı

Kars'ın Selim ilçesindeki Aile Sağlık Merkezi'ne giden 15 yaşındaki lise öğrencisi Bedirhan C, muayene olduktan sonra doktor Ercan Şentürk'ten sağlık raporu istedi.Doktorun rapor veremeyeceğini söylemesi üzerine Bedirhan C, eve giderek durumu anlattığı ağabeyi Serkan C. ile merkeze geldi. Çıkan tartışmada Serkan C, doktor Şentürk'ü darbederek yaraladı.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edilen Şentürk, ardından ambulansla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan C. tutuklandı, kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırıya uğrayan doktor Ercan Şentürk'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.