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Giriş Tarihi: 22.10.2022 21:00

Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı

Kars’ta yolcu midibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA
Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Erzurum'dan Kars'a seyir halindeki B.E.'nin kullandığı yolcu midibüsü ile Kars'tan Erzurum istikametine seyir hakindeki H.S.'nin kullandığı tır Karakurt bölgesinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu midibüsü yan yattı.

EKİPLER OLAY YERİNDE SEVK EDİLDİ

Kazada midibüste ve bulunan 14 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri kaza mahallini güvenlik altına alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılar daha sonra ambulanslara alınarak Sarıkamış Devlet Hastanesi sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrendi. Öte yandan 14 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kars’ta midibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı
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