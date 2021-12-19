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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Kars’ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Kars’ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı
Iğdır-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum karayolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli Köyü mevkiinde devrildi. Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Feci kazada yabancı uyruklu Gomar Niyazoma, Emre Özsimek ve Kadir Kurt ile ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Yaralılar Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı. Kars Valisi Türker Öksüz, kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi. Otobüsün şoförü gözaltına alındı.

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Kars’ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 18 yaralı
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