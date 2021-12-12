Kars’tan Antalya’ya gelip ablasını öldürdü

Antalya'dayaşayan Gülveren Çelik (52), Kars'tan gelen kardeşi Kutlay Çelik (47) tarafından tabancayla öldürüldü. Olaydan sonra polisi arayan Kutlay Çelik, teslim oldu. Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217. Sokak'ta 2 katlı bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ablası Gülveren Çelik'le ile tartışan Kutlay Çelik, ablasının üzerine kurşun yağdırdı. Abla olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı polisi arayarak "Ablamı öldürdüm, silahla başında bekliyorum gelin alın" dedi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Kutlay Çelik'in polise verdiği ilk ifadede, cinayetin meydana geldiği 3 katlı evi babasının ablasına verdiği, olayın bu nedenle meydana geldiğini anlattığı öğrenildi.
6 ŞEHİRDE 6 CİNAYET
Öte yandan Bursa'da, kahvehanede iki grup arasında çıkan çatışmada, 3 ay önce cezaevinden çıktığı belirlenen Hakan Fere (42) olay yerinde hayatını kaybetti. İstanbul Bahçelievler'de, Ahmet Kaplan, silahlı saldırıda kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Aydın Efeler'deki bıçaklı kavgada E.Y. hayatını kaybetti. Manisa Turgutlu'da Mehmet Akif B. (22) tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü. Şanlıurfa'da, silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten Nihat Birgül öldü. Antalya'da, ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. 30-35 yaşlarındaki kurbanın 3 yerinden silahla vurulduğu belirlendi.