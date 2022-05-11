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Giriş Tarihi: 11.5.2022 10:21 Son Güncelleme: 11.5.2022 10:31

Kart çetesi çökertildi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kart çetesi çökertildi

Gaziantep'te çaldıkları kartlarla 1 milyon liralık haksız kazanç sağlayan şebeke düzenlenen operasyonla çökertildi. Yasadışı bahis de oynattığı ortaya çıkan çete üyelerine 450 bin lira da para cezası kesildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda hırsızlık yöntemiyle ele geçirdikleri başkalarına ait banka ve kredi kartları, kimlik, GSM hattı ve cep telefonları üzerinden yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç elde eden organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 11 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 55 adet banka kredi kartı, 15 adet telefon sim kartı, 12 adet cep telefonu ve 5 adet hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bir şüpheli hakkında adli kontrol şartı kararı verildi.

Öte yandan tutuklananlardan 7 şüpheliye yasadışı bahis oynamaktan 450 bin TL idari para cezası da uygulandı.

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Kart çetesi çökertildi
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