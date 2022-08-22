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Giriş Tarihi: 22.8.2022 10:12 Son Güncelleme: 22.8.2022 10:14

Kartal'da denizdeki el bombasını SAS ekipleri çıkardı

Son dakika haberi... Kartal'da denize girenlerin 2 metre derinlikte gördükleri el bombasını Sualtı Savunma Komandoları (SAS) etkisiz hale getirerek, kıyıya çıkardı.

DHA
Kartal’da denizdeki el bombasını SAS ekipleri çıkardı

Kartal Dragos Sahili'nde, dün saat 14.00 sıralarında sahile yüzmeye gelenler, denizin yaklaşık 2 metre derinliğinde el bombası olduğunu fark etti. Olay yerine deniz polisleri ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları denizde yer belirleme ve fotoğraflama çalışması yaptı. El bombası, bu sabah Sualtı Savunma Komandoları (SAS) tarafından etkisiz hale getirilerek kıyıya çıkarıldı. El bombası daha sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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Kartal'da denizdeki el bombasını SAS ekipleri çıkardı
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