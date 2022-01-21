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Giriş Tarihi: 21.1.2022 16:26

Kartalkaya'da doluluk yüzde 90'a ulaştı: Akın ettiler

DHA
Kartalkaya’da doluluk yüzde 90’a ulaştı: Akın ettiler

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, sömestir tatili için gelenlerle birlikte otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya, sömestir tatiliyle birlikte sezonun en yoğun dönemini yaşıyor. Müşterilerine 3, 4 ve 5 günlük paketler halinde hizmet sunan bölgedeki 5 otelde doluluk oranı yüzde 90'ı buldu.

2 otelin bölge müdürü olan Yusuf Avcı "Doluluk oranları güzel, yüzde 90 seviyesinde. Bugün tabii ki sömestir başlangıcı. Çocuklarımızın yaklaşık 2 yıldır sömestire çıkmaması ve evde geçirmesi zor oldu. Kartalkaya'da 2 metreye yaklaşmış bir kar kalınlığı ve otellerimizde de çocuklar için güzel aktivitelerle onları eğlendireceğiz. Önümüzdeki hafta için de yoğun bir talep var. Diyebiliriz ki; sömestir süresince otel doluluklarımız iyi geçecek" dedi.

Telesiyejlerle Köroğlu Dağları zirvelerine çıkan tatilciler de hem kayak hem snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Kartalkaya'da, jandarma arama-kurtarma ekipleri ise bölgede devriye atarak güvenliği sağlıyor.

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Kartalkaya'da doluluk yüzde 90'a ulaştı: Akın ettiler
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