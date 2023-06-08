Kasayı açmaya çalışırken vantilatörle serinlediler

Adana'nın Seyhan ilçesine yaşayan ve belediyeden emekli olan Mehmet Kızıltoprak, emekli ikramiyesi ve çocuklarının biriktirdiği 2 milyon liradan fazla tutardaki altını ile 500 dolar ve 15 bin lirasını çelik kasaya koydu. Geçtiğimiz günlerde bir akrabalarının düğününe giden aile, takıyı unuttukları için geri döndüklerinde bir otomobilin evin önünden hızla ayrıldığını gördü. Aile çelik kasasının çalındığını görünce hemen polisi aradı. Yapılan incelemede, hırsızların önce kasayı açmaya çalıştıkları, bu sırada sıcaktan bunalınca, evdeki vantilatörü açıp serinledikleri belirlendi. Hırsızların kasayı açamayınca otomobile koyup götürdükleri anlaşıldı. Güvenlik kameralarından otomobilin plakasını tespit eden polis bir kişiyi yakaladı, ancak kasanın içi boştu. Kızıltoprak "Tüm birikimimiz kasadaydı" diyerek isyan etti.