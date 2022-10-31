KASIM ARA TATİLİ BAŞLIYOR! 2022-2023 Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, ayın kaçında başlıyor?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk dönem devam ederken bu dönemde gerçekleşecek ara tatil de gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kasım ve Nisan aylarında gerçekleşen tatilin tarihi dönem başında MEB takvimi ile duyurulmuş ve "Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, ayın kaçında başlıyor?" soruları da yanıt bulmuştu. Buna göre; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün tatil yapmış olacaklar. Peki, Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, ayın kaçında başlıyor? İşte o tarihler.