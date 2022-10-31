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Giriş Tarihi: 31.10.2022 13:42 Son Güncelleme: 31.10.2022 13:43

KASIM ARA TATİLİ BAŞLIYOR! 2022-2023 Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, ayın kaçında başlıyor?

Kasım ara tatili için bekleyiş sürüyor. Ekim ayını geride bırakacağımız bu haftada öğrenci, veli ve öğretmenlerin de geri sayımı başlamış oldu. MEB takvimine göre; tüm bu tarihler netleşmiş oldu. Hafta sonuyla beraber 9 gün sürecek olan tatile günler kala “Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, ayın kaçında başlıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kasım’daki ara tatil başlangıç tarihi ve merak edilen tüm bu detaylar.

KASIM ARA TATİLİ BAŞLIYOR! 2022-2023 Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, ayın kaçında başlıyor?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk dönem devam ederken bu dönemde gerçekleşecek ara tatil de gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kasım ve Nisan aylarında gerçekleşen tatilin tarihi dönem başında MEB takvimi ile duyurulmuş ve "Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, ayın kaçında başlıyor?" soruları da yanıt bulmuştu. Buna göre; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün tatil yapmış olacaklar. Peki, Ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, ayın kaçında başlıyor? İşte o tarihler.

MEB ile Kasım ara tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Ara tatil ne zaman başlayacak 2022?

ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

MEB ile Kasım ara tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Ara tatil ne zaman başlayacak 2022?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

MEB ile Kasım ara tatili ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? Ara tatil ne zaman başlayacak 2022?

2022 VE 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

İlk ara tatil: 14-18 Kasım 2022

Yarıyıl tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023

İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

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KASIM ARA TATİLİ BAŞLIYOR! 2022-2023 Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, ayın kaçında başlıyor?
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