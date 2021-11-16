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Giriş Tarihi: 16.11.2021 19:09

Kasımpaşa’da silahlı çatışma: Motosikletli 4 saldırgan kurşun yağdırdı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kasımpaşa’da silahlı çatışma: Motosikletli 4 saldırgan kurşun yağdırdı

Kasımpaşa’da daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. İki motosiklet ile şahıslara yaklaşan 4 kişi silahla yolda bekleyen şahısa ateş etti. Şahısın da karşılık vermesi üzerine ortalık savaş alanına döndü. Ölen ya da yaralananların olmadığı olayda kurşunlar otomobile ve işyerlerine isabet etti.

Silahlı çatışma olayı dün saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir şahıs sokak arasında beklediği esnada yanına plakasız iki motosikletle önceden husumetli oldukları 4 şahıs geldi. Şahıslar ardından tabancalarını çıkartarak sokakta bekleyen kişiye kurşun yağdırmaya başladı.


SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN ŞAHIS KARŞILIK VERİNCE ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ


Saldırıya uğrayan şahsın da silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Ortalık bir anda karıştığı çatışmada, silahlardan çıkan çok sayıda kurşun bir iş yerinin camına ve park halindeki araca isabet etti. Kurşunlardan birinin ise aracın yakıt deposu kısmına isabet ettiği görüldü. Olayın ardından saldırıya uğrayan şahıs ve saldırganlar geldikleri motosikletlileri olay yerinde bırakarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise araçlar üzerinde inceleme yaparak delil topladılar. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.


Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve görgü şahitlerinin ifadelerine başvursan polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganları ve saldırıya uğrayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kasımpaşa’da silahlı çatışma: Motosikletli 4 saldırgan kurşun yağdırdı
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