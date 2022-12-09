Kasksız yolculuk ölümle sonuçlandı

Ölüm sonuçlanan kaza saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. 19 yaşındaki Selimcan Çakar arkadaşı Yaser Gazioğlu ile birlikte 09 AHF 852 plakalı motosiklete bindi. İki arkadaş otoyolda emniyete şeridinden seyrettiği esnada Can Yıldız idaresindeki 17 T 0329 plakalı taksiye, bir başka araç çarptı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan taksiye emniyet şeridinde seyreden motosikletliler çarptı. Kaza sonucu yere savrulan Çakar ve Gazioğlu metrelerce sürüklendi.

MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ ARKASINDAKİ ARKADAŞI AĞIR YARALANDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralılar Çakar ve Gazioğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak Selimcan Çakar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Gazioğlu'nun ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

TAKSİCİ ÇANAKKALE'DEN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAN ÇOCUĞUNU GÖRMEK İÇİN GELMİŞTİ

Kaza sonrası Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan taksi sürücüsü Can Yıldız"ın Çanakkale'den sabah saatlerinde yola çıkarak hastanede yoğun bakımdan çıkan 6 aylık çocuğunu görmeye geldiği ve kız kardeşinin evine gitmeye çalıştığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Atılım Üniversitesi Pazarlama bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Selim Can Çakar-19 'ın cenazesi Hamidiye Mahallesindeki Ulu Camiinde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası Hastal Mezarlığında toprağa verildi.