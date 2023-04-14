Kastamonu’da çıkan yangında 1 kişi öldü

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesi Beltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 3 katlı bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan Hayriye Çelik, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Hayriye Çelik'in eşi Mustafa Çelik ise yangından yaralı kurtuldu. Mustafa Çelik ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayriye Çelik'in cansız bedeni ekiplerin yoğun uğraşları sonucu enkazdan çıkarılarak Cide İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.