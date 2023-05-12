Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da DEAŞ’ın para kaynaklarına operasyonu; 2 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 12.5.2023 16:39 Son Güncelleme: 12.5.2023 16:42

Kastamonu’da DEAŞ’ın para kaynaklarına operasyonu; 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu’da gerçekleştirilen operasyonda 2 DEAŞ üyesi şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da DEAŞ’ın para kaynaklarına operasyonu; 2 şüpheli yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucu 'DEAŞ silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna' muhalefet suçundan yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Kastamonu ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda örgütle bağlantılı şahıslara para gönderdiğinin tespit edilen 2 şüpheliden 1'i Kastamonu'da diğeri ise Şanlıurfa'da yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kastamonu’da DEAŞ’ın para kaynaklarına operasyonu; 2 şüpheli yakalandı
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