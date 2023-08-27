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Giriş Tarihi: 27.8.2023 16:25

Kastamonu'da feci kaza! Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Kastamonu’da feci kaza! Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'daki kaza, Doğu Çevreyolu Tosya karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 37 TT 038 plakalı ticari taksi ile T.D. yönetimindeki 34 TA 2365 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari taksi refüje çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsünün eşi H.D. ile ticari taksi sürücüsü T.D. ve aynı araçtaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kastamonu'da feci kaza! Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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