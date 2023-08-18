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Giriş Tarihi: 18.8.2023 17:58 Son Güncelleme: 18.8.2023 18:35

Kastamonu’da kan donduran olay

Kastamonu’da boşanma aşamasında olan şahıs konuşmak için gittiği evde eşini öldürdü, kayınvalidesini ise ağır yaraladı. Ardından ise intihar etti.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da kan donduran olay

Kastamonu Tosya ilçesine bağlı Büyüksekiler köyünde meydana gelen olayda, Ali Yavuz (50) adlı şahıs konuşmak boşanma aşamasında olduğu eşi Melek Yavuz (34)'un Büyüksekiler köyündeki evine gitti. Ali Yavuz ile boşanma aşamasındaki eşi Melek Yavuz ve kayınvalidesi Ayşe Karakaş (68) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Yavuz, eşi Melek Yavuz ve kayınvalidesi Ayşe Karakaş'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Melek Yavuz ve annesi Ayşe Karakaş, komşularının yardımıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Melek Yavuz hayatını kaybederken annesi Ayşe Karakaş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçarak izini kaybettiren Ali Yavuz ise ormanlık bir alanda intihar etti. Yaşanan olayın ardından Cumhuriyet Savcılığında soruşturma başlatırken, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de incelemesi devam ediyor.

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Kastamonu’da kan donduran olay
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