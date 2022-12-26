Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu’da okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Kastamonu’da kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 00:29 Son Güncelleme: 26.12.2022 00:29

Kastamonu’da okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Kastamonu’da kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi?

Kastamonu’da etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrasında okula gidecek olan öğrenciler Kastamonu’da okullar tatil mi, kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Kastamonu’da okullar tatil mi, kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Kastamonu’da okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Kastamonu’da kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi?

Kastamonu'da etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası sabah saatlerinde okula gidecek olan öğrenci, öğretmen ile veliler kar tatili olup olmayacağını merak ederek Kastamonu'da okullar tatil mi, kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

İşte tüm detaylar;



Kar yağışı, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile yüksek kesimlerinde etkili oluyor.



Ağlı, Küre, Azdavay, Pınarbaşı, Doğanyurt ve Cide ilçeleri ile Devrekani-Bozkurt karayolu Yaralıgöz mevkiinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetrenin üzerine çıktı.



Karayolları ekipleri karla kaplanan yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.



KASTAMONU'DA KAR TATİLİ VAR MI-OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde okula gidecek olan öğrenciler ise kar tatili olup olmayacağını merak ediyor.



Konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Tatil olması durumunda detaylar burada olacak.

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Kastamonu’da okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Kastamonu’da kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi?
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