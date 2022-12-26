Kastamonu’da okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Kastamonu’da kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi?

Kastamonu'da etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası sabah saatlerinde okula gidecek olan öğrenci, öğretmen ile veliler kar tatili olup olmayacağını merak ederek Kastamonu'da okullar tatil mi, kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

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