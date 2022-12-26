Kastamonu’da okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Kastamonu’da kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi?

Kastamonu'da etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası sabah saatlerinde okula gidecek olan öğrenci, öğretmen ile veliler kar tatili olup olmayacağını merak ederek Kastamonu'da okullar tatil mi, kar tatili var mı, okullar tatil edildi mi-edilecek mi? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
İşte tüm detaylar;
Kar yağışı, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
Karayolları ekipleri karla kaplanan yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde okula gidecek olan öğrenciler ise kar tatili olup olmayacağını merak ediyor.
Konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Tatil olması durumunda detaylar burada olacak.