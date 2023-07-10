Kastamonu’daki acı olayda yeni gelişme! Aynı aileden 1’i bebek 3 kişi ölmüştü...

Yürekleri yakan kaza, önceki gün akşam saatlerinde Kastamonu-Tosya kara yolu Akkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Rıdvan Keskin (39) yönetimindeki 34 CGD 855 plakalı cip ile M.T. yönetimindeki 37 PT 470 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip, şarampole devrildi. Kazada ailesi ile Karadeniz turuna çıkan çıkan cip sürücüsü Rıdvan ve eşi Naciye (37) ile bebekleri Miranmir Keskin (1) yaşamını yitirdi, çocukları Emre (13) ve Devran (11) ile kamyon sürücüsü M.T. ise yaralandı.