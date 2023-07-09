Kastamonu’daki kazadan bir acı haber daha...

Çarpışmanın etkisiyle cip, şarampole devrildi. Kazada sürücü Keskin ile eşi Naciye Keskin yaşamını yitirdi, çocukları Emre (13), Devran (11) ve Miranmir (1) ile kamyon sürücüsü M.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Miranmir, kurtarılamadı. Van nüfusuna kayıtlı ailenin Bodrum'da yaşadığı ve Karadeniz turuna çıktıkları belirtildi.