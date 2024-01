Katar’a işçi götürme vaadiyle dolandırdı

Türkiye Kültür Turizm ve Kalkınma Federasyonu eski Başkanı Bektaş Tanrıverdi ve 3 kişi hakkında, Katar'a işçi götürme vaadiyle 29 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 280 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Ankara'da Türkiye Kültür Turizm ve Kalkınma Federasyonu eski Başkanı Bektaş Tanrıverdi, inşaat sektöründe çalışan usta, kalıp ustası, boyacı ve demircilere Katar'da bulunan bir inşaat için çalışma ekibi kurulacağını söyleyerek 500 dolar aldı. Tanrıverdi iddiaya göre 30 kişiye, pasaport, nüfus kayıt örneği, ikametgâh, adli sicil belgesi ve Hepatit A aşısı kartı ile Ankara'ya gelmelerini söyledi. 35 işçi Trabzon'dan istenen evraklarla Ankara'ya geldi.Tanrıverdi'nin işçileri ofisine çağırması üzerine evraklar vererek doldurmasını istedi. Tanrıverdi ofisinde yanında olan H.T.'nin devlet görevlisi olduğunu söyleyerek güven sağlaması üzerine işçilerden 500'er dolar ve pasaportlarını aldı. Bir süre sonra Tanrıverdi, işçilere biletlerini aldığına dair mesaj gönderdi. Bilet rezervasyon kodlarını alan işçiler beklemeye başladı.Hamit Y. ile Aziz C., Tanrıverdi'nin kendilerini karşılamasını bekleyerek Katar'a gitti. İki işçi, Katar'da, Tanrıverdi'nin kendilerini karşılamasını beklerken, karşılayan olmadığı gibi 5 gün boyunca bu ülkede mahsur kaldı. Paraları olmayan Hamit Y. ve Aziz C., arkadaşlarını arayarak dönüş bileti için para istedi. Arkadaşlarının 15 bin lira göndermesi üzerine yurda dönebilen iki arkadaş, Tanrıverdi'nin ofisine gitti. Ofiste ikiliyi H.T., Tanrıverdi'nin paralarla birlikte kaçtığını söyledi.Hamit T. ve Aziz C., 26 inşaat işçisi ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın hazırladığı iddianamede, Bektaş Tanrıverdi ile Aziz C. ve müşteki sanık olarak yer alan Hamit T. ve H.T. hakkında 'Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından 280 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.