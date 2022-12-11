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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Katarakt ameliyatı kör etti’ iddiasına soruşturma

Özel hastanede katarakt ameliyatı sonrası sol gözü görmez olan ve gözünden alınan sıvının devlet hastanesine başka hasta ismiyle gönderildiğini öne süren Sebahattin Aydın sikâyetçi oldu. Hastanelere adli ve idari soruşturma başlatıldı

DHA
‘Katarakt ameliyatı kör etti’ iddiasına soruşturma
Trabzon'da işçi emeklisi Sebahattin Aydın (62), 28 Ekim'de göz tedavisi için başvurduğu özel göz hastanesinde yapılan tetkikler sonrası katarakt ameliyatına alındı. Ameliyatın ardından taburcu olan Aydın, ağrıları devam edince yeniden hastaneye geldi. Burada 3 kez daha ameliyat geçiren Aydın, iddiaya göre, enfeksiyon kapan sol gözünde görme yetisini kaybetti. Tedavi sürecinde gözünden alınan vitrous sıvısının incelenmek üzere başka hasta ismiyle devlet hastanesine gönderildiğini öne süren Aydın, suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine hastaneler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.



Aydın, "Gözüm daha iyi görsün diye gittim, kör oldum çıktım. Ağrılarım tıp fakültesi hastanesinde 14 gün yattıktan sonra son buldu ama gözüm görmüyor. Hayati tehlikem vardı. Çektiğim ağrılar dayanılmazdı" dedi. Oğlu İbrahim Aydın, "İnsanlar özel hastaneye daha iyi tedavi almak için gidiyor ama biz sağ bir gözle girdik, kör bir gözle çıktık. Özel göz hastanesinde babamın gözünden alınan kültür, kentte bir devlet hastanesine incelenmek için başka hasta ismiyle gönderildi. 2 hastane hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.



HASTANELERDEN AÇIKLAMA
Başka hasta adıyla usulsüz kayıt yapıldığı iddia edilen devlet hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, delil gizleme veya sonuç gizleme gibi bir durumun olmadığı belirtilerek, hasta başka bir sağlık kurumunda yatış yapıldığı için resmi kayıt yapılamadığı, ancak numunenin beklemesinin yaratacağı olumsuzluklar göz önüne alınarak, sistem kaydı olmadan incelemenin yapıldığı anlatıldı. Açıklamada sonucun doktora sözel olarak anında iletildiği, hastaya da resmi olarak teslim edildiği kaydedildi. Özel göz hastanesinin yönetim kurulu başkanı Opr. Dr. Can Kaya da yaptığı yazılı açıklamada, "Endoftalmi dediğimiz katarakt ameliyatı sonrası karşılaşabildiğimiz bir komplikasyon geliştiği görülmüştür. Bu problemin yönetimiyle ilgili süreçte gerekli tüm işlemler uygulanmıştır. Hastanın yaşadığı bu komplikasyon, hekim olarak bizi de derinden üzmüştür" dedi.

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‘Katarakt ameliyatı kör etti’ iddiasına soruşturma
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