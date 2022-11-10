Katil, kahvede tanıştığı adamın evinde saklandı

İzmir'de ayakkabı nakış atölyesi bulunan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e (52) ulaşamayan yakınları, 22 Ekim'de işyerine gitti. Kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i (59) yakalamak için çalışma başlattı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 800 saatlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelinin izine ulaştı. Kaffar Yeğin, 3 Kasım'da Konak ilçesi Eşrefpaşa semti Fatih Mahallesi'nde yanında bir kişiyle yolda yürürken tespit edildi. Yeğin'in yanındaki kişinin 67 yaşındaki M.G. olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, önceki gün adrese düzenlenen operasyonda Yeğin'i yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda Yeğin'in cinayette kullandığı tabanca ele geçirilirken, üzerinden öldürdüğü eşine ait cep telefonu da çıktı. M.G. de Yeğin'in saklanmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yeğin tutuklanırken, M.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Yeğin'in, cinayetten bir gün sonra çay içmeye gittiği kahvehanede tanıştığı M.G.'nin evinde 17 gün kaldığı ortaya çıktı. Daha önce karıştığı başka bir olaydan dolayı Almanya'dan sınır dışı edilen ve İzmir'de tanıdığı kimsesi olmayan Kaffar Yeğin ifadesinde şunları söyledi: "Cinayetten sonra toplu ulaşımla Güzelbahçe'ye gittim. Bir gece ormanda kaldım. Daha sonra kendime yeni kıyafetler ve şapka aldım. Yine toplu ulaşımla Eşrefpaşa'ya geldim. Bir kahvehaneye oturdum ve çay içtim. Orada M.G. ile tanıştım. Kalacak yerim olmadığını söyledim. O da evinde kalabileceğimi söyledi. İkinci gün karımı öldürdüğümü ve polisten kaçtığımı söyledim. Yine kalmama izin verdi. Yakalanma korkusuyla balkona bile çıkmadım. M.G.'ye sahte kimlik çıkarmak istediğimi söyledim, yardımcı oldu. Sahte kimlik hazırlandı. Boşanmak istediği için onu öldürdüm. Pişmanım."