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Giriş Tarihi: 15.7.2022

Katil, kulüp başkanı çıktı

Fen Bilimleri Dershaneleri’nin kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförünü öldüren Ufuk Akçekaya yakalandı. Tokatspor Başkanı olan katil ile Arıkan arasında husumet olduğu öğrenildi

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Katil, kulüp başkanı çıktı
Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in önceki gün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli Köyü'ndeki çiftlikte bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan ön otopsi sonucu Arıkan'ın 62, şoförü Eker'in 38 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Güvenlik güçleri olayın faili olarak Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'yı (48) İstanbul Etiler'de gözaltına aldı. Aynı zamanda eğitim kurumları sahibi Akçekaya'nın cinayet mahalline olaydan birkaç saat önce otobüs ve sonrasında taksiyle geldiği, Nazmi Arıkan ile geçmişten alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu, cinayetin ardından yine taksi ve otobüs kullanarak İstanbul'a kaçtığı belirlendi.



CANLI YAYIN YAPMIŞ
Ufuk Akçekaya'nın cinayetlerden sonra sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Çanakkale Başsavcılığı'nın talimatı ile İstanbul Etiler'deki adresinde kıskıvrak yakalanan Akçekaya, Gelibolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Zanlının sorgusu devam ediyor.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER
Nazmi Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan, babasının naaşının bugün ikindi vakti Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceğini belirtti. Eker'in cenazesi ise öğle vakti Kavacık'ta kılınacak namazın ardından Beykoz Mezarlığı'nda defnedilecek.

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Katil, kulüp başkanı çıktı
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