Katil zanlısının sicili kabarık

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde tır şoförü Mehmet Çankaya'nın (56) başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Nurettin Yatır (60) tutuklandı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, cinayette kullandığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi. Nurettin Yatır'ın yaklaşık 40 yıl önce 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü iddiasıyla "kasten adam öldürmek" suçundan hüküm giydiği öğrenildi.
Yine Nurettin Yatır'ın, 2017 yılında Aslıhanlar köyü yakınlarında otomobilde cesetleri bulunan dayısı Kamil Çolak ve 17 yaşındaki yeğeni Serkan Sarı'yı öldürdükten sonra araçta yaktığı iddiasıyla tutuklandığı, bir süre cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra delil yetersizliğinden serbest kaldığı ortaya çıktı.
Öldürülen tır şoförünün yakınları, "Mehmet iyi bir insandı. Bir seri katilin kurbanı oldu" şeklinde konuştular.