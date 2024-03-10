Katili gördü, annesi ve çocuğunu kurtardı

Adana'da boşandığı eşi tarafından silahla öldürülen Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Feray Balkan'ın (39), eski eşini gördüğü anda annesi Eda (66) ile 4 ve 12 yaşındaki çocuklarını eve gönderdiği ortaya çıktı. Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Doktor Feray Balkan, geçen yıl boşandığı astsubay eşi Seçkin Ergu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Balkan'ın Gaziantep'te oturduğu, olayın kendisini ziyarete gelen annesi, kızı ve oğlunu bırakmak için Adana'ya geldiğinde yaşandığı öğrenildi. Balkan'ın, annesinin oturduğu apartmana geldiği sırada boşandığı eşi Seçkin Ergu'yu görünce annesi ve çocuklarını asansöre koyarak eve gönderdiği, ayrıldığı eşiyle bir süre konuştuktan sonra asansöre yöneldiği sırada eski eşi tarafından başından ve sırtından vurulduğu belirlendi. Doktor Feray Balkan, dün Buruk Mezarlığı'nda defnedilirken olayda kullandığı silahıyla birlikte yakalanan Seçkin Ergu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Feray Balkan'ın daha önce uzmanlık görevini yaptığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde sağlık teknisyeni olarak görev yapan arkadaşı Sibel Şahin, "1 yıl önce şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanmışlardı. Adana'ya annesinin evine geldiğini öğrenmiş ve takip edip pusu kurmuş " dedi.