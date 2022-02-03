Haberler Yaşam Haberleri Katiline ‘Ölmeden son bir kez öpeyim’ diyerek yalvarmış
Giriş Tarihi: 3.2.2022

Katiline ‘Ölmeden son bir kez öpeyim’ diyerek yalvarmış

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Katiline ‘Ölmeden son bir kez öpeyim’ diyerek yalvarmış
Denizli'de, geçen 27 Ekim günü, 25 yaşındaki kız arkadaşı Şebnem Şirin'i kaldıkları apartta bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı hakkında, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, ikilinin yanındaki odada kalan yabancı uyruklu bir kişinin ifadesinde, "Saat 03.00 sıralarında bağrışma sesleri duydum. Furkan, 'Özür dilerim bir daha yapmayacağım' diyordu. Saat 06.00 sıralarında ise önce Şebnem'in çığlık sesi geldi. Ardından, 'Furkan, yapma sen böyle biri değilsin. Yardım edin. Ölmeden son bir defa daha öpeyim' dedi ve sesi kesildi" dediğine yer verildi. Sanığın, Şebnem'i aparta götürüp, uyuduğu sırada canavarca hisle eziyet çektirerek defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı, bu sırada uyanan Şebnem'in "Yapma" demesine rağmen eylemlerine devam ettiği, öldürdükten sonra olay yerinden kaçıp cep telefonundaki bilgileri sildiği belirtildi.



BABASINI ARADI
Otopsi raporuna göre Şirin'in vücudunda öldürücü boyutta olmayan 11 kesici alet yarası olduğu, ölümünün ise boğazından alınan bıçak darbesi sonucu meydana geldiği anlatılan iddianamede, Furkan Zıbıncı'nın el koyulan cep telefonunda, Şebnem Şirin'i öldürdükten sonra intihar notu yazdığı anlatılan iddianamede, ayrıca babası İsmail Zıbıncı'yı arayarak, "Başım dertte. Çabuk gel. Konuşmamız lazım, kız arkadaşımı öldürdüm" dediği ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşkence fotoğraflarını paylaştı! Kan donduran selfie
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar! Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı başlıyor!
Son dakika: Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'İyi hal indirimi' açıklaması! "Arkadaşlara talimat verdim"
MSB, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı!
Üsküdar’da maganda dehşeti! ‘Doğan ağabeyin selamı var’ deyip öldüresiye dövdüler!
Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı! Kış Kartalı harekatının ayrıntıları belli oldu
'Kış Kartalı' operasyonu HDP'yi rahatsız etti! Partiden yazılı açıklama yapıldı
Son dakika! 2 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Gençler istedi, Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sosyal medyadaki paylaşımlar dikkat çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Katiline ‘Ölmeden son bir kez öpeyim’ diyerek yalvarmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA