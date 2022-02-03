Katiline ‘Ölmeden son bir kez öpeyim’ diyerek yalvarmış

Denizli'de, geçen 27 Ekim günü, 25 yaşındaki kız arkadaşı Şebnem Şirin'i kaldıkları apartta bıçaklayarak öldüren Furkan Zıbıncı hakkında, "Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, ikilinin yanındaki odada kalan yabancı uyruklu bir kişinin ifadesinde, "Saat 03.00 sıralarında bağrışma sesleri duydum. Furkan, 'Özür dilerim bir daha yapmayacağım' diyordu. Saat 06.00 sıralarında ise önce Şebnem'in çığlık sesi geldi. Ardından, 'Furkan, yapma sen böyle biri değilsin. Yardım edin. Ölmeden son bir defa daha öpeyim' dedi ve sesi kesildi" dediğine yer verildi. Sanığın, Şebnem'i aparta götürüp, uyuduğu sırada canavarca hisle eziyet çektirerek defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı, bu sırada uyanan Şebnem'in "Yapma" demesine rağmen eylemlerine devam ettiği, öldürdükten sonra olay yerinden kaçıp cep telefonundaki bilgileri sildiği belirtildi.
BABASINI ARADI
Otopsi raporuna göre Şirin'in vücudunda öldürücü boyutta olmayan 11 kesici alet yarası olduğu, ölümünün ise boğazından alınan bıçak darbesi sonucu meydana geldiği anlatılan iddianamede, Furkan Zıbıncı'nın el koyulan cep telefonunda, Şebnem Şirin'i öldürdükten sonra intihar notu yazdığı anlatılan iddianamede, ayrıca babası İsmail Zıbıncı'yı arayarak, "Başım dertte. Çabuk gel. Konuşmamız lazım, kız arkadaşımı öldürdüm" dediği ifade edildi.