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Giriş Tarihi: 4.5.2023

Katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
Konya'da aşırı hız ve dikkatsizlik 5 cana mal oldu. İki aracın çarpıştığı kaza, dün saat 15.40 sıralarında Karapınar-Reşadiye Mahallesi yolu Sekizli mevkiinde meydana geldi. Alışveriş için ilçe merkezine giden Ergün Ata (49) yönetimindeki 42 JF 252 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve tarlaya gitmekte olan İbrahim Baştürk'ün kullandığı 42 DY 762 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Ergün Ata, eşi Hatice Ata (49), torunları Bekir Öğür ve Naciye Öğür yaşamını yitirdi, kızı Hayriye Ata (22) yaralandı. Diğer sürücü İbrahim Baştürk kazada yaralı kurtulurken adını taşıdığı dedesi İbrahim Baştürk yaşamını yitirdi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Katliam gibi kaza: 5 ölü, 2 yaralı
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