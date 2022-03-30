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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Katliamdan 1 milyonluk altın çıktı

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Katliamdan 1 milyonluk altın çıktı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde 4 kişilik Güner ailesinin katledildiği olayın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre maddi durumu iyi olan ve kısa bir süre önce 400 bin liraya sıfır hafif ticari araç alan ailenin oğlu Anıl Güner (26), köy kahvesinde sık sık "Bir milyon liralık altın yaptırdım" diyordu. Olay gecesi eve giren hırsızlar, yatak odasındaki baba Mehmet Güner (55) ve anne Filiz Güner'i (47) başlarından birer kurşunla öldürüp evde altınları aramaya başladı.


Katil zanlısı Berk E.

Bu sırada, kahveden eve gelen Anıl Güner, evde karşılaştığı hırsızlarla boğuşmaya başladı. Hırsızların, boğuşma sırasında defalarca pencereye vurdukları Anıl Güner'in cam kesikleri nedeniyle yüzü parçalandı. Anıl Güner'i de boynundan bir, göğsünden de 4 kurşunla vurarak öldüren hırsızlar, yan taraftaki eski evde kalan ve sesleri duyup gelen dede Mehmet Güner'i de (76) omzundan ve boynundan vurarak öldürdü.


Anıl Güner

ATİL KOMŞU TUTUKLANDI
Katliamdan sonra, evde uzun süre altın ve para arayan hırsızlar, daha sonra kaçtı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yol kontrolünde şüphe üzerine yakalanan 2 zanlıdan biri savcılıkca serbest bırakıldı. Ailenin eski komşusu olan Berk E. (25) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Katliamdan 1 milyonluk altın çıktı
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