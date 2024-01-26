Katliamın detayları kan dondurdu

İzmir'de, Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın (38), Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi olan boşanma aşamasındaki eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaraladığı, 4 yaşındaki kızı Linda ile kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) öldürdüğü katliamla ilgili detaylara SABAH ulaştı. Derya Uzelli'nin olay günü kızı Linda'yı kreşe götürmeye hazırlandığı, annesinin de gözlükçüye gitmek için kızı ile birlikte dışarı çıktığı, babasının ise evde kaldığı için katliamdan kurtulduğu ortaya çıktı. Ayrıca Yusuf Yılmaz'ın, eşi dışarı çıkınca önce uzun ocak çakmağıyla saçlarını yaktığı, sonra da tabancayla ateş ettiği belirlendi. Yusuf Yılmaz'ın 2 ay öne kayınvalidesini darp eden Yılmaz'ın, 1 ay önce de "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutamayacaksın" diyerek kayınpederini darp ettiği öğrenildi.Derya Uzelli Yılmaz'ın şikâyeti üzerine hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı alınan Yusuf Yılmaz'a elektronik kelepçe takılması için de başvuruda bulunduğu ancak kabul edilmediği belirlendi. Başına bir iş gelmesinden korkan Derya Uzelli'nin görev yaptığı Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvurduğu, bunun üzerine Yusuf Yılmaz'ın fotoğraflarının kampüste görev yapan güvenlik görevlilerine dağıtıldığı ve içeri alınmaması yönünde uyarıldıkları ifade edildi. Dilek Uzelli Yılmaz'ın yakın arkadaşlarına büyük korku yaşadığını ve 'İnşallah 3. sayfa haberi olmam' dediği öğrenildi. 2015'te severek evlenen Yılmaz çiftinin, 7-8 aylık bir sevgili döneminden sonra hayatlarını birleştirdiği, Derya Uzelli'nin daha önce hemşirelik yaptığı, sonrasında ise öğretim görevlisi olduğu bildirildi.