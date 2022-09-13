Kavala’nın avukatı Eren Şar’ın ofisinden çıktı: O bile bizi ziyarete geliyor, şu konumuz vardı diyor

İstanbul'da dava ve soruşturma dosyalarını kapatmayı vaat ederek, para aldıkları vatandaşları dolandıran Eren Şar liderliğindeki suç örgütü hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre kapattığını iddia ettiği bir soruşturma dosyasından en son 1 milyon 500 bin lira kazandı. Hazırlanan iddianameye örgüt lideri Şar'ın Maslak'taki lüks rezidansında bulunan ofisinde yapılan fiziki ortam dinlemesine ait kayıtlar damga vurdu.
Kayıtlarda, kardeşi cezaevinde olan ve çıkarılmasını isteyen 'X' kodu verilen Sedat Ş. ile Eren Şar arasında 9 Mart tarihinde ofiste gerçekleşen konuşmalar yer alıyor. Görüşmede, Şar'ın karşısındaki kişiye kendisinin önemli bir şahıs olarak gösterebilmek için temasta olduğu bazı kişilerin ismini paylaşması dikkat çekti.
KAVALA'NIN AVUKATI DA OFİSİNE GELMİŞ
Tüm faaliyetlerini Maslak'taki bir rezidansta tuttuğu ofisinde gerçekleştiren Şar, buraya önemli isimlerin geldiğini iddia etti. Bu kişilerden bir tanesinin de Gezi Parkı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen iş adamı Osman Kavala'nın avukatının olduğunu öne sürdü.
O BİLE ZİYARETE GELİYOR… ŞU KONUMUZ VARDI DİYOR…
Şar, 'X' kodlu Serhat Ş. isimli kişiyle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullanıyor: Dün buradaki çocuk Osman Kavala'nın avukatıydı zaten. Yani Türkiye'nin en önemli dosyasına bakan Gezi olaylarının avukatıydı. Çocuk tek avukat. Bir de bu çocuk da tesadüf denk geldi. O bile bizi ziyarete geliyor. Ya şu konumuz vardı diyor.
KOD ADI X O GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
Soruşturmada 'mağdur' sıfatıyla yer alan Sedat Ş. de ifadesinde söz konusu ortam dinlemesine ait kayıtlarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi ve doğruladı. Şar'ın kardeşinin az ceza alması veya beraat ettirebilmek için görüştüğünü söyleyen Sedat Ş., "Evet Eren Şar ile görüşme için ofisine gittim. Bana okuduğunuz kayıtların hepsi doğrudur" şeklinde ifade verdi. Savcılık bu tespitler ışığında, Kavala'nın avukatının Eren Şar'ın ofisinde olup olmadığıyla ilgili inceleme başlattı.