Kavala’nın avukatı Eren Şar’ın ofisinden çıktı: O bile bizi ziyarete geliyor, şu konumuz vardı diyor

O BİLE ZİYARETE GELİYOR… ŞU KONUMUZ VARDI DİYOR…

Şar, 'X' kodlu Serhat Ş. isimli kişiyle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullanıyor: Dün buradaki çocuk Osman Kavala'nın avukatıydı zaten. Yani Türkiye'nin en önemli dosyasına bakan Gezi olaylarının avukatıydı. Çocuk tek avukat. Bir de bu çocuk da tesadüf denk geldi. O bile bizi ziyarete geliyor. Ya şu konumuz vardı diyor.