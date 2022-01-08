Kavga eden iki sevgiliyi ayırmaya çalışırken öldü

Antalya'da 17 yaşındaki Eda Nur Demir kendisiyle aynı kafede çalışan arkadaşı Sıla P. (21) ile sevgilisi Sefa Melih Dönmez (22) arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken Dönmez'in silahından çıkan mermiyle başından vuruldu. Kafeteryada yaşanan olayda genç kız hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Dönmez Burdur'da suç aleti silah ile birlikte yakalandı.
Acı haberi alan Eda Nur'un annesi Pakize, kız kardeşleri Zehra ve Esra gözyaşlarına boğuldu. Anne Demir, "Eda kızım beni bırakıp gitme ne olur" diye ağladı. İfadesinde, "Eda Nur ile şakalaşıyorduk. 'Ben tabancadan korkmam' dedi. Ben de önce ayağına daha sonra namluyu başına çevirip tetiğe bastım. Böyle olacağını bilmiyordum" diyen zanlı Dönmez tutuklandı.