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Giriş Tarihi: 23.2.2024 13:31 Son Güncelleme: 23.2.2024 13:35

Kavgada silahın ateş alması sonucu ebe eşini öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, kavgada kadın öldü, kocası ağır yaralandı.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Kavgada silahın ateş alması sonucu ebe eşini öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde ikamet eden Rıdvan Bulunmaz (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı. Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz, hastanede kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan Rıdvan Bulunmaz ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Pınar Bulunmaz'ın Siverek Devlet Hastanesi'nde ebe olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kavgada silahın ateş alması sonucu ebe eşini öldürdü
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