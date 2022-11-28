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Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:12 Son Güncelleme: 28.11.2022 11:25

Kavga ihbarına giden polislere pompalı tüfekle ateş açtılar

Çorum’da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahaleye giden polis ekibine bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Polislerden yaralanan olmazken ekip aracında hasar oluştu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kavga ihbarına giden polislere pompalı tüfekle ateş açtılar

Çorum Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 52'nci Sokak'ta iki gurup arasında kavga çıktı. Kavgada A.E. bıçak darbeleriyle A.C.A. ise açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibi bu sırada kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Kaçan aracı durdurmak isteyen polislere bu kez başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıyı polisler yara almadan atlatırken, polis otosunda çok sayıda saçma izi tespit edildi.

Polis tüfekle ateş açarak kaçanları yakalamaya yönelik geniş çaplı çalışma başlatırken, kavgada yaralanan iki kişi ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kavga ihbarına giden polislere pompalı tüfekle ateş açtılar
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