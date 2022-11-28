Kavga ihbarına giden polislere pompalı tüfekle ateş açtılar

Çorum Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 52'nci Sokak'ta iki gurup arasında kavga çıktı. Kavgada A.E. bıçak darbeleriyle A.C.A. ise açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekibi bu sırada kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Kaçan aracı durdurmak isteyen polislere bu kez başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıyı polisler yara almadan atlatırken, polis otosunda çok sayıda saçma izi tespit edildi.

Polis tüfekle ateş açarak kaçanları yakalamaya yönelik geniş çaplı çalışma başlatırken, kavgada yaralanan iki kişi ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.