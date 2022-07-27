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Giriş Tarihi: 27.7.2022 12:52 Son Güncelleme: 27.7.2022 12:53

Kavgayı ayırmak ister canından oldu

Gaziantep’te arkadaşları arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan 3 çocuk babası Ahmet Tamer, avukat arkadaşının silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kavgayı ayırmak ister canından oldu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki bir bağ evinde meydana gelen olayda, avukat Yusuf S. ile sigortacı arkadaşı İsa Y. arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine avukat tabancasıyla İsa Y.'ye ateş açmak istedi. Bağ evinde bulunan Ahmet Tamer iki tarafı da sakinleştirmeye çalışırken Yusuf S.'nin silahından çıkan mermiler Ahmet Tamer'e isabet etti. Ağır yaralanan Tamer, olay yerinde hayatını kaybetti.


Ahmet Tamer

Tamer'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenazenin Oğuzeli ilçesi Güzelce Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, katil zanlısı avukat Yusuf S. ile tartıştığı arkadaşı İsa Y.'yi gözaltına aldı.

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Kavgayı ayırmak ister canından oldu
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