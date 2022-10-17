Kavgayı ayırmaya çalıştı babası vuruldu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Fırat Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Tahsin Yıldız isimli kişi A.K. ile alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartıştı. İkili bir süre sonra cadde üzerinde buluştu. Çıkan kavgada iddialara göre A.K., yanında getirdiği bıçakla Tahsin Yıldız'ı yaralamaya çalıştı. Yıldız da üzerinde bulunan silahı çıkarttı. Yıldız'ın oğlu F.Y., babasının silahı kullanmaması amacıyla araya girerek engellemek istedi. Bu sırada Yıldız göğüsünden, oğlu ise elinden yaralandı. Yıldız kaldırıldığı hastanede öldü. Babasının vurulmasına neden olan F.Y ile A.K. gözaltına alındı.