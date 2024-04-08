Kaya ailesini katleden zanlı cezaevinde intihar etti!

Mersin'in Erdemli ilçesi İlemin Mahallesi'nde 5 Nisan günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen olayda, Çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Neşet Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetlerini buldu.

Yaklaşık yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli kara yolunda da bir otomobilin yandığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Ancak direksiyon başındaki Neşet Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı mahallede yaşayan Halil Evcibağ gözaltına alındı. Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp, evi ateşe verdiği belirlendi. Evcibağ'ın Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Evcibağ, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgilere göre Halil Evcibağ gönderildiği Mersin E Tipi kapalı cezaevinde kendisini asarak intihar etti.