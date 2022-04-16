Mersin’de kayadan düşen genç 18 saat sonra bulundu

Alınan bilgiye göre Çamlıyayla'ya ilçesinde Bağçatağı mahallesindeki evinden ayrılan ve dağlık alanda bir kayanın üzerinden düşerek mahsur kalan genç jandarmanın 18 saatlik aramasından sonra bulundu. Ailesinin haber vermesiyle Çamlıyayla Jandarma Komutanlığı'na bağlı tüm ekipler 17 yaşındaki Berat Çayır'ı aramaya başladı. Yaklaşık 40 kişilik ekiple dağ bayır aranan Berat Çayır bir uçurumun dibinde bulundu. Jandarmanın çıkarttığı genç 112 ekiplerine teslim edilerek Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.