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Giriş Tarihi: 16.4.2022 21:29 Son Güncelleme: 16.4.2022 21:40

Mersin'de kayadan düşen genç 18 saat sonra bulundu

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Mersin’de kayadan düşen genç 18 saat sonra bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayadan düşen 17 yaşındaki gence Çamlıyayla Jandarma ekipleri 18 saat sonra ulaşmayı başardı.

Alınan bilgiye göre Çamlıyayla'ya ilçesinde Bağçatağı mahallesindeki evinden ayrılan ve dağlık alanda bir kayanın üzerinden düşerek mahsur kalan genç jandarmanın 18 saatlik aramasından sonra bulundu. Ailesinin haber vermesiyle Çamlıyayla Jandarma Komutanlığı'na bağlı tüm ekipler 17 yaşındaki Berat Çayır'ı aramaya başladı. Yaklaşık 40 kişilik ekiple dağ bayır aranan Berat Çayır bir uçurumun dibinde bulundu. Jandarmanın çıkarttığı genç 112 ekiplerine teslim edilerek Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aramaya Akut ve Mersin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin de katıldığı bildirildi.

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Mersin'de kayadan düşen genç 18 saat sonra bulundu
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