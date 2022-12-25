Haberler Yaşam Haberleri Kayınbiraderi değil, eşi vurmuş
Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:11 Son Güncelleme: 25.12.2022 15:14

Kayınbiraderi değil, eşi vurmuş

Kocaeli Gölcük İlçesi Halıdere’de meydana gelen olayda 35 yaşındaki Kıymet Budak tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan eşi tutuklanırken kayınbiraderi ise serbest bırakıldı.

ABBAS ÇAKAR
Kayınbiraderi değil, eşi vurmuş

Kocaeli Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi D-130 Karayolu üzeri sahil mevkiinde bulunan bir çay bahçesinde Kıymet Budak (35), tabancayla 2 el ateş edilerek vurulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Budak'ın yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. Olayla ilgili olarak ilk edinilen bilgilerde Kıymet Budak'ın eşi ve kayınbiraderi ile eskiden restoran olan, ancak bir süredir çay bahçesi olarak hizmet veren mekana gelip oturduğu, bir süre sonra şizofren rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kayınbiraderinin aniden kalkarak yengesine sarıldığı, yengesinin kendisini iteklemesi sonrası silahına sarılarak ateş ettiği ve Kıymet Budak'ı göğsünden vurduğu ileri sürülmüştü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Budak yere düştüğünde kayınbiraderinin silahını ikinci kez ateşlediği ve yengesini bu defa kulak kısmında vurduğu iddia edilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. ve S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Budak'ın eşi Ş.B.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüphelilerden, Kıymet Budak'ın eşi Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken kayınbiraderi N.B. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Yaşamını yitiren Kıymet Budak'ın cenazesinin ise tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verileceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaşı zammı için yeni formül! 2023 emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Emekliye zam oranı ne zaman açıklanıyor?
Başkan Erdoğan 'Beslediğiniz yılan sizi de sokar' diye uyarmıştı! PKK'lılar Paris'i karıştırdı
EYT SON DAKİKA: Milyonlar Kabine Toplantısı'nda o saate kilitlendi: EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da!
Fuat Oktay ve Bakan Bilgin'den peş peşe EYT açıklamaları! Emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verdi
Schengen yengen
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Usta sanatçı Emel Sayın’dan üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu
6’lı masa çok sıktı artık
SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den EYT yaş şartı mesajı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi nasıl olacak?
HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım: Bırakın Paris yansın
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayınbiraderi değil, eşi vurmuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA