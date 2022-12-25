Kayınbiraderi değil, eşi vurmuş

Kocaeli Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi D-130 Karayolu üzeri sahil mevkiinde bulunan bir çay bahçesinde Kıymet Budak (35), tabancayla 2 el ateş edilerek vurulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Budak'ın yaşamını yitirdiği tespit edilmişti. Olayla ilgili olarak ilk edinilen bilgilerde Kıymet Budak'ın eşi ve kayınbiraderi ile eskiden restoran olan, ancak bir süredir çay bahçesi olarak hizmet veren mekana gelip oturduğu, bir süre sonra şizofren rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kayınbiraderinin aniden kalkarak yengesine sarıldığı, yengesinin kendisini iteklemesi sonrası silahına sarılarak ateş ettiği ve Kıymet Budak'ı göğsünden vurduğu ileri sürülmüştü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Budak yere düştüğünde kayınbiraderinin silahını ikinci kez ateşlediği ve yengesini bu defa kulak kısmında vurduğu iddia edilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. ve S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Budak'ın eşi Ş.B.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüphelilerden, Kıymet Budak'ın eşi Ş.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken kayınbiraderi N.B. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Yaşamını yitiren Kıymet Budak'ın cenazesinin ise tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verileceği öğrenildi.