Kayınbiraderini öldürüp silahla başında bekledi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın, kendisine şantaj yaptığını öne sürdüğü kayınbiraderi Ferdi B.'yi (41) silahla vurarak öldürdü. İddiaya göre eşi cezaevinde olan Hülya B. Diyarbakır'dan Urfa'ya gelerek eşinin kardeşi olan diş teknisyeni Ferdi B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkarıp Ferdi B.'yi vurdu. Kayınbiraderini silahla vuran kadın, Ferdi B.'nin başında polisin gelmesini bekledi. Ferdi B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Hülya B.'nin, kendisini 'elinde görüntülerim var' diyerek şantaj yaptığı için kayınbiraderini öldürdüğü öne sürüldü.