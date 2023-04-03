Haberler Yaşam Haberleri Kayınbiraderini öldürüp silahla başında bekledi
Giriş Tarihi: 4.4.2023

Kayınbiraderini öldürüp silahla başında bekledi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kayınbiraderini öldürüp silahla başında bekledi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın, kendisine şantaj yaptığını öne sürdüğü kayınbiraderi Ferdi B.'yi (41) silahla vurarak öldürdü. İddiaya göre eşi cezaevinde olan Hülya B. Diyarbakır'dan Urfa'ya gelerek eşinin kardeşi olan diş teknisyeni Ferdi B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkarıp Ferdi B.'yi vurdu. Kayınbiraderini silahla vuran kadın, Ferdi B.'nin başında polisin gelmesini bekledi. Ferdi B. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Hülya B.'nin, kendisini 'elinde görüntülerim var' diyerek şantaj yaptığı için kayınbiraderini öldürdüğü öne sürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnce'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt
CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!
İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
AFAD duyurdu! O illerimiz de afet bölgesi ilan edildi
TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan'a teslim edildi
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu’nun 'seccade' skandalında yeni perde! Bir fotoğrafta ortaya çıktı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Kadın ve Erkek İçin Nasıldır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayınbiraderini öldürüp silahla başında bekledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA