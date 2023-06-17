Haberler Yaşam Haberleri Kayınpeder dehşet saçtı! Kızından ayrılan damadının boğazını kesti
Giriş Tarihi: 17.6.2023 10:16 Son Güncelleme: 17.6.2023 12:19

Kayınpeder dehşet saçtı! Kızından ayrılan damadının boğazını kesti

Bursa’da eşi G.G’yi terk ederek başka bir kadınla dini nikahla yaşamaya başlayan Ali Gürbüz, kayınpederi tarafından sokak ortasında boğazı kesilerek öldürüldü.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Kayınpeder dehşet saçtı! Kızından ayrılan damadının boğazını kesti

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Adnan Menderes Mahallesinde yaşayan Ali Gürbüz, eşi G.G'den boşanmak istedi. G.G boşanma talebini red edince Ali Gürbüz, bir başka kadınla dini nikah kıyıp ayrı bir evde yaşamaya başladı. Gece geç saatlerde Açelya Sokak üzerinde yürüyen Ali Gürbüz, kayınpederi H.C ile karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında gözü dönen H.C, yanında bulunan bıçağı damadı Ali Gürbüz'ün boğazına sapladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kanlar içinde yerde yatan Ali Gürbüz'e müdahale eden sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, H.C'yi gözaltına alarak Emniyete götürdü. Ali Gürbüz'ün cesedi, Savcılığın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kayınpeder dehşet saçtı! Kızından ayrılan damadının boğazını kesti
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