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Giriş Tarihi: 12.5.2023 13:21

Kayınpederini öldüren damada müebbet

Şişli'de husumetli olduğu kayınpederine önce aracıyla çarpan sonra pompalı tüfekle öldüren damat indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Kayınpederini öldüren damada müebbet

23 Haziran'da 2022'de Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin Sertçelik, aynı zamanda amcası olan kayınpederi Mahir Sertçelik'i araçla çarptıktan sonra pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede Ersin Sertçelik ile kardeşi Gökhan Sertçelik hakkında maktul Mahir Sertçelik ve Elmas Sertçelik'i geçen yıl evinin önünde bıçakla tehdit ettikleri gerekçesiyle "silahla tehdit" ve "hakaret" suçlarından açılan davanın 23 Haziran'da İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü bildirilmişti. Son duruşmadaki olaylar sonrası kayınpederini öldürmeye karar verdiği belirlenen şüphelinin, cinayeti tasarlayarak işlediği tespit edilmişti. Ersin Sertçelik hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.

"ÇOK PİŞMANIM"

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ersin Sertçelik ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Mahir Sertçelik'in kızı Meral ile eşi Elmas Sertçelik de katıldı. Duruşmada esasa ilişkin beyanda bulunan müştekiler, sanık Sertçelik'in ölene kadar hapiste kalmasını ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediler. Sanık Ersin Sertçelik ise savunmasında, ''Bu işte tasarlama yok, yalan beyanda bulunuyorlar. Keşke olmasaydı, yaşanmasaydı. Çok pişmanım'' ifadelerini kullandı.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Daha sonra son sözü sorulan Sertçelik, ''Mahkeme, yani siz daha iyisini bilirsiniz. Ben adalete sığınıyorum'' diye konuştu. Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme,sanığa 'kasten öldürme' suçundan herhangi bir indirim uygulanmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Kayınpederini öldüren damada müebbet
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