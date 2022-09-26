Haberler Yaşam Haberleri Kayınvalidesini ve baldızını öldürmüştü: O caninin ifadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 26.9.2022 11:01 Son Güncelleme: 26.9.2022 11:05

Kayınvalidesini ve baldızını öldürmüştü: O caninin ifadesi ortaya çıktı!

Elazığ’da kayınvalidesinin evine giderek kayınvalidesi ve baldızını öldüren, yeğenini ise yaralayan sanığın ilk duruşması görüldü. Duruşmada sanık, kendisine hakaret ettikleri için silahla ateş ettiğini ifade ederken olayın ardından paniklediğini ve bundan dolayı 112 ekiplerini aramayı unuttuğunu söyledi...

İHA
Kayınvalidesini ve baldızını öldürmüştü: O caninin ifadesi ortaya çıktı!
Korkunç olay, 4 Nisan 2022'de merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A. iftara yakın saatlerde kayınvalidesinin evine gitti. Burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı aile içi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle cinnet getiren F.A. belinden çıkardığı tabancayla etrafa kurşun yağdırdı. Olayda şüphelinin kayınvalidesi ve baldızı hayatını kaybederken, evde bulunan yeğeni ise yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan F.A. ve T.A.'nın ilk duruşması görüldü. Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya 'kasten öldürme' suçundan yargılanan şüpheliler F.A. ve T.A. ile sanık ve tanık avukatları katıldı. Duruşmada F.A. kayınvalidesi ve baldızının kendisine hakaret ettiğini bundan dolayı belindeki silahla ateş ettiğini ifade ederken, bir diğer şüpheli T.A. ise olayla bir ilgisi olmadığını savundu.
Yapılan savunmaların ardından mahkeme duruşması ileri bir tarihe erteledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
Son dakika | Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Almanya'da enerji savaşları! Eyaletler birbirine girdi
THY Körfez'i de Avrupa'yı da solladı! Beş büyükler İstanbul'a yenildi!
TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu mu?
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan şampiyon oldu!
Son dakika | Genç kadına kızgın yağ dehşeti! Otel sahibine hapis istemi
Son dakika: A Milli Takım'dan şok mağlubiyet! Faroe Adaları'na boyun eğdik
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayınvalidesini ve baldızını öldürmüştü: O caninin ifadesi ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA