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Giriş Tarihi: 3.5.2023 21:48 Son Güncelleme: 3.5.2023 22:03

Kayıp 3 kişi için baraj gölünden su tahliyesi yapılacak

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj gölünden  su tahliyesi yapılacağını bildirdi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kayıp 3 kişi için baraj gölünden su tahliyesi yapılacak

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada meydana gelen kaza sonucu Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj gölünden su tahliyesi yapılacağını bildirdi. Valilik açıklamasında "Kayıp olan vatandaşlarımız için devam eden arama kurtarma çalışmalarına fayda sağlaması amacıyla 03.05.2023 günü saat 21.00 itibarıyla baraj kapakları açılarak Uzunçayır baraj gölünden su tahliyesi yapılacaktır. Bu sebeple; Uzunçayır baraj gölünün mansabında kalan köy ve yerleşim yerlerinde su kenarlarından uzak durulması, hayvan otlatılmaması, çiftçilik yapılmaması; önem arz etmektedir."denildi

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Kayıp 3 kişi için baraj gölünden su tahliyesi yapılacak
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